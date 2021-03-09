ЕВРАЗ за год потратил 2,3 миллиарда рублей, чтобы снизить выбросы на сотни тонн

Предприятия ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и Качканаре в 2020 году значительно снизили выбросы в атмосферу. На мероприятия по улучшению экологической обстановки горнодобывающая компания выделила 2,3 миллиарда рублей, а в ближайшие три года выделит еще 3,4 миллиарда.

Всего горнодобывающие комбинаты реализовали более 40 природоохранных мероприятий. В Нижнем Тагиле это позволило комбинату на 1000 тонн снизить выбросы в атмосферу, а за последние 30 лет ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в 4,4 раза. Если в 1988 году валовые выбросы составляли 288,6 тысячи тонн, то в 2020-м – 64 тысячи тонн, что на 24,2% ниже установленного для комбината норматива.

В частности, в 2020 году для минимизации влияния на экологическую обстановку на предприятии остановили выработавшую свой ресурс доменную печь № 5, вместо нее запустили печь № 6. Это сразу снизило выбросы на 235 тонн за год. Кроме того, в течение года на нижнетагильском производстве модернизировали аспирационные системы миксерного отделения конвертерного цеха, что в будущем позволит снизить выбросы пыли еще на 35 тонн в год.

«Ежегодно на НТМК снижают сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, ремонтируют водоохранное оборудование: градирни, водоводы, фильтры. Проводят ревизию очистных сооружений», – уточнили в пресс-службе ЕВРАЗа.

В Качканаре на горнодобывающем комбинате в 2020 году заменили устаревшее оборудование системы аспирации фабрики окускования. Новое, более эффективное оборудование позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Также на комбинате провели ревизию очистных сооружений карьеров, укрепили существующие дамбы хвостохранилища. А летом проводились мероприятия по пылеподавлению в карьерах.

В будущем предприятия ЕВРАЗа продолжат реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». До 2024 года на их реализацию направлено 3,4 млрд рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

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