За сутки богатейшие люди Земли лишились 23 млрд долларов

За вчерашний день состояние десяти богатейших людей мира снизилось на 23,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes.

Сокращение капиталов произошло во время активных распродаж на фондовых рынках. Наибольшие потери понес основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Его состояние уменьшилось почти на 10 млрд долларов. Таким образом, бизнесмен опустился на третью строчку рейтинга самых богатых людей.

Лидирующую позицию вновь занял основатель Amazon Джефф Безос, который потерял 5,7 млрд долларов. На втором месте владелец Louis Vuitton Бернар Арно. В четверг он лишился 525 млн долларов.

Замыкают пятерку лидеров основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 млн) и глава Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 млрд).

Единственный из десятки, кому удалось не только ничего не лишиться, но и прирастить состояние, – инвестор Уоррен Баффетт. Его прибыль составила 505 млн долларов за день.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.03.21

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