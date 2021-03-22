В Башкирии выявлен почти пятикратный рост безработицы

За время пандемии коронавирусной инфекции уровень безработицы в Башкирии вырос почти в пять раз по сравнению с 2019 годом рассказала на совещании правительства республики министр семьи и труда региона Ленара Иванова.

Она отметила, что на росте сказалось увеличение соцвыплат, в том числе дополнение к пособию по безработице по 3 тыс. рублей на несовершеннолетних детей, а также то, что граждане получили возможность, не выходя из дома, могли дистанционно зарегистрироваться на бирже труда. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Ленара Иванова отметила, что по сравнению с осенью 2020 года ситуация с безработицей в Башкирии улучшилась. Министр доложила, что за это время число безработных в регионе, по данным Международной организации труда, снизилось на 19 тыс., до 108,4 тыс. человек, а зарегистрированных безработных – на 47,5 тыс., до 81,5 тыс. «Безусловно, положительную роль сыграли нормализация экономики, принятые пакеты мер и четкая работа службы занятости», – приводит «Башинформ» слова министра.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 22.03.21

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