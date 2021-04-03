Эксперты оценили темпы восстановления российской экономики

Эксперты оценили темпы восстановления экономики России. Отмечается, что благодаря более щадящим антиковидным мерам и невысокой доле сферы услуг в общем объеме ВВП экономический спад в РФ был не таким существенным, как в других странах, вводивших жесткие ограничения.

«После удивительно небольшого спада в 2020 году восстановление расширяется, чему способствуют замедление вспышек, прогресс в вакцинации и повышение цен на нефть, – цитирует Bloomberg эксперта по экономике Скотта Джонсона. – Вирус остается угрозой. До нормального состояния еще далеко, но к четвертому кварталу объем производства может вернуться к докоронавирусному уровню».

Одной из основных проблем называется инфляция, спровоцированная ростом мировых цен на продукты питания и ослаблением рубля. Процесс усилился на фоне восстановления потребительского спроса. Это вынудило Банк России впервые с 2018 года повысить процентные ставки с вероятностью дальнейшего повышения.

Правительство России ожидает, что результаты первого квартала текущего года будут соответствовать показателям последних трех месяцев 2020-го. Об этом на минувшей неделе сообщил министр экономики Максим Решетников.

При нынешних ценах на нефть в текущем году экономика может вырасти примерно на 2,5%, считает специалист по бюджету московского аналитического центра Economic Expert Group Александра Суслина.

Во Всемирном банке считают, что благодаря начавшейся прививочной кампании российская экономика выйдет на устойчивое восстановление, пишут «Известия»: в 2021-м и 2022-м ВВП прибавит 2,6% и 3% соответственно, а бедность снизится до докризисного уровня.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.04.21

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