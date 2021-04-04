Новая угроза: в России могут возникнуть проблемы с производством продовольствия

Урожайность сельхозпродукции в России к 20240 году может снизиться более чем на 20% только из-за изменения климата. К такому выводу пришли сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация ухудшается во всем мире: из-за климатических факторов, по данным ООН, голод угрожает 34 млн человек. Наибольшему риску подвержены теплые страны, особенно тропики.

По словам координатора проектов по климату российского отделения Greenpeace Полины Каркиной, климатические изменения влекут за собой учащение экстремальных погодных явлений, причем они становятся более продолжительным и разрушительным.

«В одних местах становится суше, в других происходят наводнения, ураганы, а где-то растения просто не могут пережить более теплые температуры или нетипичные заморозки в вегетационный период, – цитирует эксперта «Газета.ru». – Все это факторы риска для сельского хозяйства, если его не адаптировать к новым условиям».

«Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур (включая новые технологии, генную инженерию и прочее) уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений», – отмечает директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

Снижение климатообусловленной урожайности приводит к кризисам на рынках зерна и продовольствия, росту цен, от которого в первую очередь страдают малообеспеченные группы населения.

В России тревожные тенденции начали отмечать 10 лет назад: в 2010 году из-за засухи аграрии потеряли 33% урожая зерновых, в 2012 году – 25%. Ущерб за эти 2 года превысил 300 млрд рублей.

Засухи участились в Нижнем Поволжье. А в минувшем году Крым и Краснодарский край столкнулись с критической нехваткой воды.

Росгидромет зафиксировал развитие неблагоприятных тенденций в докладе об изменении климата в 2020 году. В частности отмечается, что на юге России повышается температура атмосферного воздуха и снижается количество осадков. Через несколько лет в этих регионах могут прекратить выращивание зерновых культур.

В долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют ухудшение климатических условий вплоть до 2050 года. «Все будет зависеть от ситуации с выбросами парниковых газов в мире, – пишет Газета.ru». – Если все страны будут выполнять свои обещания по достижению углеродной нейтральности, ситуация для России в целом будет нормальной, а при негативном сценарии изменения могут быть значительными».

Москва, Анастасия Палей

Москва. Другие новости 04.04.21

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