В Уфе устроили похороны честного бизнеса

В Уфе бизнесмены устроили похороны честного бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в траурной церемонии приняли участие двое предпринимателей, работавших с городских властями. Одного из них чиновники попросили построить гостиницу к Юношеским Олимпийским играм. С объектом торопили, а вот оформить документы не успевали, потому пообещали доделать документацию задним числом. Но забыли, а через несколько лет признали здание незаконным и подлежащим сносу. Демонтаж оценили в 6 млн рублей, пишет telegram-канал Mash.

Второй бизнесмен по договору с мэрией облагородил несколько пустырей и построил аллею – на это ему пришлось взять кредит в размере 18 млн рублей. Власти расплатились с предпринимателем шестью участками облагороженной им же земли. А потом забрали участки через суд.

Предприниматели устроили акцию протеста: вышли к мэрии с гробом, на котором было написано «честный бизнес», траурной процессией пронесли гроб по нескольким улицам и скорбно похоронили в снегу.

Уфа, Игорь Юров

Уфа. Другие новости 04.04.21

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