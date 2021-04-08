Россиянка заплатит миллионы рублей за продажу поддельных сумок

Французский модный дом Chanel выиграл суд против жительницы Забайкалья, которая хотела продать фейковые сумки бренда. Об этом сообщает «Тайга-Инфо».
Женщина собиралась ввезти из Китая 17 поддельных сумок с логотипами люксовой марки. Товар на границе задержали, а в отношении продавца подал иск представитель компании «Шанель САРЛ».
У каждой сумочки были ярлык и этикетка с названием марки Chanel. При этом у женщины не было договора с компанией, который бы позволил ей использовать товарный знак.
Согласно решению суда женщина должна заплатить штраф в размере 4 млн рублей. Стоимость каждой сумки рассчитали по цене оригинала – около 3,5 тыс. евро.
Чита, Зоя Осколкова
Чита. Другие новости 08.04.21
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