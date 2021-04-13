Бананы оказались под угрозой исчезновения из-за инфекции почвы

Человечество может остаться без бананов. Причиной является высокоинфекционный гриб, который заражает почву. Под угрозой находится до 95% мирового рынка бананов. Об этом сообщает Die Welt.

Заболевание под названием Tropical Race 4 активно распространено в Азии и Австралии. Два года назад его впервые обнаружили в Южной Америке – основном мировом поставщике бананов. Инфекция не поддается действию химикатов, из-за чего зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет.

По словам эксперта по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсулы Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации. Заболевание поражает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами. При этом в природе не существует столь же урожайного сорта бананов.

Во многих странах Азии, Африки и Америки эти фрукты являются таким же важным продуктом в ежедневном рационе, как картофель и рис. Таким образом, человечество может лишиться не просто вкусного, но и необходимого продукта питания.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.21

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