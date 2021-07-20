На мировых рынках резко и значительно подорожал кофе

Мировые цены на кофе в зернах растут. В основном это связано с катастрофической засухой, поразившей крупнейшего в мире производителя кофе – Бразилию. По данным The Wall Street Journal, это может вскоре повлиять на потребительские цены.

Текущая засуха в Бразилии – одна из самых сильных за последние сто лет. Это вызвало самое большое падение производства кофе за последние 20 лет.

Самый популярный сорт арабики выращивают в Бразилии. Цены на это зерно достигли пятилетнего максимума в июне.

Фьючерсы на арабику на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние три месяца подорожали на 18 процентов до 1,51 доллара за фунт.

Второй широко распространенный сорт – робуста. На Лондонской фондовой бирже за три месяца он прибавил в цене 30%, подорожав до 1 749 долларов за тонну. Это самый высокий показатель за последние два года.

У Колумбии и Вьетнама тоже есть проблемы

Производство кофе в Бразилии имеет свою специфику. За годом хорошего урожая почти всегда следует неурожайный год. В прошлом году урожай был рекордным, поэтому в этом году ожидался слабый урожай. Однако результаты значительно превышают самые пессимистические оценки.

«Я выращиваю кофе более 50 лет и никогда не сталкивалась с такой ужасной засухой, как за последние два года», – сказала фермер Кристина Валле The Wall Street Journal, отметив, что сбор урожая обычно длился три месяца, в то время как в этом году на это хватило и одного месяца.

Что еще хуже, у других производителей кофе тоже есть проблемы. В Колумбии доставка кофе из портов задерживается из-за антиправительственных протестов, Вьетнам сталкивается с более высокими транспортными расходами из-за пандемии.

Рост цен на кофейные зерна на мировых рынках, безусловно, отразится на цене конечной продукции. В некоторых странах стоимость кофе может возрасти до 20 процентов. Но в кафе и ресторанах цена на кофе вряд ли подрастет значительно – во-первых, у них еще имеются складские запасы, во-вторых, говорят эксперты, удорожать чашку кофе слишком сильно не имеет смысла – этот рынок слишком конкурентен.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.07.21

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