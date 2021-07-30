Правительство планирует ввести временный запрет на экспорт бензина

Правительство РФ рассматривает идею ввести временные ограничения на вывоз бензина из страны для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, сообщает ТАСС.

– Минэнерго внесет свои предложения в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак, – В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов предупреждал, что запрет может быть введен минимум на три месяца. Ведомство может ввести полный запрет на экспорт бензина из России. Минэнерго обратилось в правительство с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина, сообщает пресс-служба Минэнерго. «В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объемы и уровни цен в оптовом звене», – заявил глава Минэнерго.

После этого предупреждения биржевые цены снизились, но незначительно и ненадолго. В понедельник, 26 июля, АИ-95 подешевел на 1%, до 59,2 тыс. руб. за тонну, а АИ-92 – на 0,5%, до 57 тыс. руб. По итогам торгов в пятницу, 30 июля, бензин этих двух марок, наоборот, подорожал на 0,65% (до 58,9 тыс. руб.) и 0,36% (57,55 тыс. руб.) соответственно, следует из данных биржи.

Ранее эксперты отмечали, что в случае запрета экспорта только бензина у нефтяных компаний может появиться стимул снизить его производство и увеличить на соответствующий объем выпуск нафты для ее последующего экспорта. Но нафта тоже включена в правительственный перечень товаров, на экспорт которых может накладываться временный запрет.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.07.21

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