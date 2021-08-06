Маркировка пива охватила 80% российского рынка

Каждую первую пятницу августа отмечается Международный день пива, в связи с этим ресурс Росконтроль сообщает, что эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на его основе, сидра и пуаре, стартовавший в России 1 апреля текущего года, на сегодняшний день охватил уже 80% рынка.

В эксперименте по маркировке пива приняли участие178 компаний, из них 69 – производители, которые занимают более 80% всего российского рынка. Эксперимент носит добровольный характер, и перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для пилотного проекта по нанесению маркировки будут определены участниками самостоятельно.

Реализации проекта по маркировке пива продлится до 31 августа 2022 года.

В начале лета 2021 года средняя цена разливного пива в России достигла 107 рублей за литр. Год назад в аналогичный период литр пива стоил в 98 рублей, средний показатель по России вырос на 9%.

В Москве средняя цена литра разливного пива на сегодняшний день достигает 214 рублей. Столичные покупатели пива чаще всего выбирают этот напиток стоимостью около 160 рублей. Новосибирская область и Санкт-Петербург заняли второе и третье место по средней цене пива – 144 и 134 рублей. Одни из самых низких цен были отмечены в Воронежской области (83 рублей за литр), Красноярской крае (88 рублей за литр) и Иркутской области (92 рубля за литр).

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.08.21

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