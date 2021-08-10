ФАС пришла с проверкой в ЦУМ

Инспекция Федеральной антимонопольной службы проводит проверку ЦУМа. Антимонопольщики заподозрили группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе, при реализации товаров онлайн, говорится в сообщении ведомства.

ФАС направила инспекцию в ЦУМ. Однако представители службы более двух часов не могли попасть в здание, ожидая появления представителя компании с доверенностью, заявили антимонопольщики.

Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании. Оборот ОАО «ТД ЦУМ» и группы компаний Mercury по итогам прошлого года превысил 90 млрд рублей, отметили в службе. Кроме того, напомнили в ФАС, за ограничение конкуренции законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Москва, Наталья Петрова

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