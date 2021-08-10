Завершилось строительство морского участка «Северного потока-2»

Компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG заявила во вторник, 10 августа, на своем сайте о завершении строительства морского участка первой нитки «Северного потока – 2», сообщают Известия.

«Сегодня осуществлен «захлёст» – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой, 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются», – говорится в сообщении.

«Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями», – отметили в Nord Stream 2 AG.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Страны Евросоюза, в основном, поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.08.21

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