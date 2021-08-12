Adidas продает Reebok за 2,1 млрд. евро наличными

Немецкий производитель спортивного оборудования Adidas объявил в четверг, 12 августа, что он достиг договоренности о продаже своей проблемной дочерней компании Reebok за 2,1 миллиарда евро американской компании Authentic Brands Group, – сообщает AFP.

Как говорится в заявлении немецкой группы компаний Adidas, сумма будет выплачена в основном наличными, и сделка должна быть завершена в первом квартале 2022 года после одобрения компетентных органов.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 12.08.21

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