«Роснефть» удвоит объем производства водорода

Представитель компании «Роснефть» заявил сегодня, 12 августа, что компанией планируется в 2023 году произвести 1,32 млн. тонн водорода.

В настоящее «Роснефть» время производит более 650 тыс. тонн перспективного газа в год. При этом «Газпром» производит всего около 360 тыс. тонн водорода в год, преимущественно путем парового риформинга метана.

«Ведомости», со слов представителя «Роснефти» сообщают, что «Компания уделяет приоритетное значение вопросам углеродного менеджмента. «Роснефть» стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа».

В проекте Концепции развития водородной энергетики РФ говорится, что Россия к 2050 году планирует зарабатывать на экспорте экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд. до $100,2 млрд. в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн. до 33,4 млн. т. Документ был разработан в Минэнерго РФ и согласован с компаниями и профильными ведомствами.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 12.08.21

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