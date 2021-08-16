Рыбзавод-банкрот не смог продать более 2 тонн белуги и осетра

Азовский рыбзавод, признанный банкротом, не смог продать более двух тонн рыбы осетровых пород. Два аукциона признаны несостоявшимися из-за отсутствия покупателей. Информация об этом размещена на федеральном сайте банкротств.

Конкурсный управляющий обанкроченного ООО «Азов-Дон-рыба» выставил на торги 900 кг белуги, почти 700 кг гибрида осетровых рыб, свыше 200 кг русского, сибирского и ленского осетра, а также партии севрюги, стерляди и шипа. Общая стоимость обоих лотов составляла более 3,6 млн рублей.

Однако покупателей на краснокнижные породы рыб не нашлось. Оба конкурса признаны несостоявшимися. Компании, которые могли участвовать в закупках, сочли названную цену слишком высокой.

Партию осетровых вновь выставят на торги, но в этот раз по сниженной стоимости.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 16.08.21

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