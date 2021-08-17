Министерство обороны РФ подпишет контрактов на пол триллиона рублей

Министерство обороны России планирует подписать 45 госконтрактов на 500 млрд. рублей на форуме «Армия-2021», -сообщил Сергей Шойгу в интервью газете «Красная звезда».

Глава военного ведомства России уточнил, что будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран14», систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90. Некоторые образцы перспективной военной техники, которые будут показаны на «Армии-2021», поступят в войска уже до конца этого года.

Сергей Шойгу также сообщил, что будет подписан контракт «на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия».

Участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 97 стран, делегации 34 из них будут возглавлять руководители национальных военных ведомств. В прошлом году в форуме участвовали представители из 92 стран. Более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения выставят около 1,5 тыс. предприятий, в том числе из 12 иностранных государств.

МВТФ «Армия-2021» пройдет в Московской области на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино с 22 по 28 августа.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 17.08.21

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