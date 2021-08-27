Хабаровских коров поят смузи из водорослей для надоев

Фермеры в селе Благодатное Хабаровского края поят коров специальным коктейлем из водорослей. Владельцы хозяйства надеются за счет добавок увеличить надои.

В СПК «Благодатное» построили собственный биоцех по выращиванию хлореллы за 800 тыс. рублей. Фермеры уверены, что затраты окупятся. В день на ферме готовят тонну коктейля: по два литра буренкам, по пол-литра – каждому теленку перед отправкой на выпас.

«Такой витаминный напиток начали использовать в Европе еще в 80-х годах. Недомогания исчезли, телята становятся бодрее», – рассказал председатель СПК Олег Борисов ГТРК «Дальневосточная».

Фермер рассказал, что и сам иногда выпивает немного коктейля, который по вкусу похож на «тархунчик». При этом водоросль никак не влияет на вкус и другие характеристики молока.

Вместе с коктейлем надои стимулируют музыкой: в коровнике все время играет современная классика. В СПК уверены, что в совокупности меры помогут получить от коров больше молока.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 27.08.21

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