Цена на российский газ побила исторический рекорд

На фьючерсном рынке Европы впервые в истории цена на российский газа превысила $600 за тысячу кубов, – сообщают Известия со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

Следует отметить, что по состоянию на 17.38 мск цена октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла отметки $600,6 за тысячу кубометров. В течение дня этот показатель опускался до $588. Вв пятницу торги закрылись на отметке $586 за тысячу кубометров.

Ранее, 19 августа, в связи с сообщением «Газпрома» о возможных поставках газа по «Северном потоку-2» уже в этом году стоимость газа в Европе падала до отметки в $480 за 1 тыс. куб. м. В российском газовом гиганте тогда заявили, что еще до конца 2021 года СП-2 в европейские страны может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Эксперты агентства Fitch и Фонда энергетической безопасностиотмечают, что поставки газа в Европу по СП-2 могут начаться в октябре, а объемы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на этом рынке.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.08.21

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