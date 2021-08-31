На первой нитке «Северного потока-2» пусконаладочные работы близки к завершению

На состоявшейся сегодня, 31 августа, телефонной конференции начальник департамента ПАО «Газпром» Александр Иванников рассказал, что на первой нитке газопровода «Северный поток-2» завершаются пусконаладочные работы, что позволит начать ее эксплуатацию. На второй нитке сейчас продолжается финальная укладка, после чего для запуска потребуется еще ряд мероприятий, как это было и с первой ниткой, – сообщает ТАСС.

Гендиректор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов также заявил, что «Газпром» прикладывает максимум усилий, чтобы запустить «Северный поток – 2» в ближайшее время.

Кроме того, он отметил, что сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки магистрали к началу коммерческой эксплуатации. Также заканчивается трубоукладка второй нитки СП-2.

Как ранее спрогнозировали в «Газпроме», экспорт газа в Европу до конца 2021 года вырастет на шесть миллиардов кубометров и достигнет 183 миллиардов.

«Цифра – 183 в данном случае не меняется в зависимости от изменения транспортных потоков, она остается неизменной. Ранее опубликовали цифру о том, что мы теоретически допускаем, что до конца года 5,6 миллиарда кубометров могут успеть пройти по «Северному потому – 2», но глобально на годовой объем потенциальные изменения этой цифры не повлияют», – прокомментировал эти прогнозы Александр Каримов.

Две нитки «Северного потока-2» будут иметь суммарную мощность 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод идет от российского побережья до Германии через Балтийское море.

Накануне, 30 августа, цены на газ в Европе побили очередной рекорд, перевалив за отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 31.08.21

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