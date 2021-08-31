Резидентов оффшоров могут обязать помогать тяжелобольным детям

Министерство финансов РФ подготовило поправки в законодательство, касающиеся резидентов российских оффшоров, так называемых специальных административных районов (САР) на островах Октябрьский и Русский. Теперь их могут обязать переводить 2% от каждой выплаты доходов физлицам в фонд поддержки детей с редкими заболеваниями, – сообщают Известия.

Поправками предусматриваются новые обязательства для желающих «переехать» в российские оффшоры. В частности, компания должна будет осуществить инвестиции в САР не менее чем на 300 млн. рублей, арендовать офисное помещение площадью 100 кв. м, нанять не менее 15 сотрудников и от каждой выплаты дохода физлицу перечислять 2% в фонд поддержки детей с редкими заболеваниями. Также доля заработка от пассивной деятельности компании должна быть более 90% в общей сумме доходов.

В числе поправок предлагается также снизить до 5% ставки по некоторым налогам для предприятий, об этом говорит в своей в презентации для семинара КПМГ Статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Также в Минфине РФ предложили уменьшить до 10% ставку налога на прибыль организаций и НДФЛ по дивидендам, выплачиваемым международными холдинговыми компаниями (МХК) российским организациям и физлицам, а также непубличными МХК иностранным организациям и гражданам.

В числе поправок Минфина – освобождение от налогообложения курсовых разниц, возникающих при дооценке имущества в виде валютных ценностей, закрепление стабилизационных оговорок по налогам на прибыль, доходы физлиц, имуществу организаций и транспортному сбору.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 31.08.21

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