Вице-премьер Новак не видит рисков повышения цен на бензин

В связи с предпринятыми правительством РФ дополнительными мерами по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива риска повышения цен сейчас нет, – заявил вице-премье РФ Александр Новак.

«Дополнительные меры были направлены на то, чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому, я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет еще более нормальной. Мы не видим никаких рисков повышения цен и наоборот видим тенденцию к восстановлению рынка», – сказал вице-премьер РФ.

Александр Новак также отметил, что благоприятно на ситуации отразилось снижение экспорта нефти из РФ почти до нуля без фактического ввода запрета.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.09.21

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