Инфляция в России в августе побила рекорд 2016 года

Данные о потребительской инфляции по итогам августа опубликовал сегодня, 8 сентября, Росстат. В годовом выражении рост цен достиг 6,7%. Выше инфляция была только в августе 2016 года, тогда она составила 6,9%, – сообщает РБК.

Цены на непродовольственные товары растут быстрее, чем на продовольственные в России второй месяц подряд.



По сравнению c июлем текущего года потребительские цены повысились на 0,2%. Последний раз инфляция в августе превышала июльскую в 2015 году, – обычно в последний месяц лета в связи со сбором урожая и снижением цен на овощи и фрукты фиксируется дефляция либо нулевое изменение цен.



В августе текущего года продовольственные товары, включая алкоголь, подорожали на 7,7% к августу прошлого года (продукты питания без алкоголя – на 8,5%), а непродовольственные – на 7,9% год к году. Меньше был рост на услуги, подорожавшие на 3,8% к августу прошлого года.



Больше всего в продовольственной категории вырос в цене сахар (+38,2% к августу прошлого года), подсолнечное масло (27,3%), куриное мясо (19,8%) и яйца (15,4%).



В среду, 8 сентября, министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии Московского финансового форума отметил: «В августе индекс цен непродовольственных товаров догнал и обогнал индекс цен продовольственных товаров, поэтому надо понимать, что это единый процесс, который раньше начался в продовольственной группе, потом перешел на непродовольствие».

По словам Решетникова, такая инфляционная картина отражает общемировые процессы, являясь естественной реакцией на активную денежную эмиссию, бюджетные дефициты, длительный период мягкой денежно-кредитной политики.

Москва, Иван Бабурин

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