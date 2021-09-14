Экспорт шампанского из Франции в Россию возобновляется

С 15 сентября решил возобновить поставки шампанского в Россию Межпрофессиональный комитет вин Шампани.

Сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер заявил, что французские виноделы будут уважать новый российский закон, – сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Речь также идет о том, чтобы не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников», – заявил г-н Барийер.

Поставки французского шампанского в Россию были приостановлены в июле 2021 года после того, как стало известно о новом российском законе, который внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки, в частности, разрешают использовать наименование «шампанское» лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как «игристое вино».

В итоге, из-за нового российского закона о маркировке не менее 95% торговых домов в июле текущего года приостановили свои поставки шампанского из Франции в Россию.

В конце августа правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение акцизных марок для продажи алкоголя в России.

Париж, Иван Бабурин

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