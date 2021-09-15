Россия закачивает газа в свои ПХГ почти на сто миллионов кубометров больше, чем все страны Европы вместе взятые

«Газпром» активно ведет закачку газа в российские подземные хранилища газа (ПХГ). Среднесуточный показатель в первой половине сентября составил 325 млн куб. м, – сообщает российская компания в оперативной сводке.

Страны Европы, согласно данным Gas Infrastructure Europe по итогам перых 13 дней сентября, в среднем в сутки закачивали в свои ПХГ лишь по 253 млн куб. м (данные нетто, за вычетом отбора, до вычета – 288 млн куб. м), что на 72 миллиона кубометров меньше показателей российской компании.

Следует отметить, что данные об уровне заполненности российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно, как раскрывает информацию о хранилищах в Европе Gas Infrastructure Europe, – сообщает Интерфакс.

За сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ были отобраны рекордные 60,957 млрд куб. м газа при общем уровне оперативных запасов на начало сезона отбора 72,322 млрд куб. м. Задание к новой зиме составляет 72,638 млрд куб. м запасов активного газа.

По состоянию на 30 июня в российские подземные хранилища газа было заново закачано 25,356 млрд куб. м.

После холодной зимы и рекордного отбора газа российские и европейские ПХГ сильно опустошены, но заполнение российских подземок для компании является безусловным приоритетом компании. Также ПАО «Газпром» сообщает, что отопительный сезон в этом году в России стартует раньше обычного.

На фоне подготовки к новой зиме, которая уже предъявляет к газовикам повышенные требования, российский газовый гигант ограничил экспортные поставки обязательствами долгосрочных контрактов и прекратил продажи газа на спотовом рынке. Сочетание этого фактора с дефицитом СПГ на мировом рынке взвинтило спотовые цены до рекордных уровней, – пишет Интерфакс.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.09.21

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