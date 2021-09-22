Польша получила право сертификации Nord Stream 2 AG

Газовая государственная компания Польской республики PGNiG добилась права от Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) включить себя в качестве независимого газотранспортного оператора в процедуру сертификации Nord Stream 2 AG – компании-оператора «Северного потока-2», – сообщает Интерфакс со ссылкой на PGNiG.

Со своей стороны Nord Stream 2 AG пока никак не комментирует продолжающиеся регулятивные процедуры.

Польская газовая госкомпания считает, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора. Поляки также утверждают, что «положительное решение BNetzA поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС».

«Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, что касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании», – приводится в релизе заявление Главы PGNiG Павла Маевского.

Также г-н Маевский заявил, что его компания в процессе сертификации будет стремиться к тому, чтобы владелец «Северного потока-2» не смог избежать применения требований разделения анбандлинга, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 22.09.21

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