Мишустин – представителям бизнеса: показатель социальной ответственности это то, сколько бизнес вкладывает в развитие своей страны

Сегодня, 23 сентября, на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти и предпринимательское сообщество договорились по основным параметрам изменения налогов, – сообщают РИА Новости.

Обращаясь к представителям отечественного бизнеса, глава Российского кабина заявил: «Уважаемые представители бизнеса, конечно, это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами. Но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие своего дела и своей страны. Выверенных шагов и социально-ориентированных действий ждет от вас, конечно, не только правительство, но и граждане нашей страны».

Михаил Мишустин обратил внимание, что власти стремятся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, а также, что, несмотря на расхождение взглядов по некоторым вопросам, «у правительства и предпринимателей общие интересы развитие экономики и повышение качества жизни людей».

Со своей стороны, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания предложил установить повышенную ставку налога на прибыль, если бизнес направляет ее не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов.

«Сегодня мы наблюдаем такие примеры, когда сверхприбыли компаний выплачиваются больше в виде дивидендов, в том числе выводятся в зарубежные юрисдикции. Конечно, такая ситуация не может нас устраивать, мы заинтересованы в том, чтобы деньги инвестировались внутри страны. Ведь это потенциал для дальнейшего роста экономики и ВВП», – заявил глава минфина.

Антон Силуанов также заявил, что «предлагается два уровня налогообложения: если сумма превысит величину чистых активов компании на начало пятилетнего срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается установить в размере 25%. <...> Если дивиденды превысят двукратную величину чистых активов, то ставка по налогу на прибыль, мы предлагаем, чтобы она составила уже 30%».

Обычная ставка налога на прибыль сегодня составляет 20%.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в свою очередь обратился к российскому премьеру с просьбой отложить до 2023 года принятие решения по изменению налога на прибыль.

«Мы готовы работать над этим законопроектом, но считаем, что сейчас настолько много вопросов спорных, что в рамках этого бюджетного цикла мы не успеем на все вопросы ответить. Поэтому у нас, Михаил Владимирович, большая просьба: снять сейчас эти поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и провести дискуссию. И уже после того, как все эти вопросы будут отработаны, внести его, имея в виду, что он может вступить в действие с 1 января 2023 года», – обратился Шохин к главе правительства Михаилу Мишустину.

Глава РСПП подчеркнул, что нужно достичь договоренности и внутри бизнеса, в частности с учетом ситуации по электростали, где акцизы на жидкую сталь по разному затрагивают комплексные компании с горнорудной базой и электросталеплавильщиков, у которых такой базы нет.

Москва, Иван Бабурин

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