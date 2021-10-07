Из-за раннего начала отопительного сезона в России Газпром приостановил торги на Санкт-Петербургской бирже

Начальник департамента ПАО «Газпром» Геннадий Сухов на сессии Петербургского международного газового форума заявил, что раннее включение отопления вынудило «Газпром» приостановить в сентябре продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, – сообщает ТАСС.

По словам Сухова, из-за раннего начала отопительного сезона в России в сентябре суточный перебор от плана поставок достигал 250 млн. куб. м.

«Газпром не принимает участия в суточных торгах, начиная с сентября. Да, приостановили. Никто не знал, что у нас с 12 сентября включат отопление, в том числе в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – сказал Начальник департамента ПАО «Газпром».

Геннадий Сухов отметил, что причиной приостановки поставок на торги стало существенное снижение спроса на газ. Падение спроса обусловлено ростом цен. 2021 г. стал уникальным: выход из холодной продолжительной зимы наложился на рост потребления со снятием ограничений из-за пандемии.

«С января мы вышли на режим и заявляли на бирже около 2 млрд куб. м газа в месяц, но при этом распродавали намного меньше. Суммарно с января по август «Газпром» предлагал на бирже 16,7 млрд. куб. м., а распродал только 4,3 млрд. куб. м. При этом на протяжении уже нескольких лет доля предлагаемого «Газпромом» газа в биржевых торгах составляет более 80%. Например, за январь – август на «Газпром» пришлось 81% от общего объема продаж», – пояснил Сухов.

Геннадий Сухов также рассказал, что с мая цена на бирже начала подрастать и спрос на газ упал. Многие игроки закупают ресурсы газа на бирже в счет замещения объемов газа в долгосрочных контрактах.

«Не выбирают по долгосрочным, а закупают по краткосрочным (контрактам)», – рассказал представитель Газпрома.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

Санкт-Петербург. Другие новости 07.10.21

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