Китай накрыл энергокризис: Пекин просит резко увеличить поставки электроэнергии из России

Китай обратился с просьбой к «Интер РАО» существенно увеличить экспорт электроэнергии из-за ее дефицита в северных провинциях. Сейчас российская компания изучает возможность наращивания поставок электроэнергии в КНР. Об этом говорится в сообщении «Интер РАО».

В энергокомпании отметили, что завершают обсуждение технической возможности существенного роста экспорта – «объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса», передает РИА «Новости».

В «Интер РАО» уточнили, что рост поставок электроэнергии в Китай ведет за собой снижение цен для промышленности на Дальнем Востоке из-за особенностей регулирования маржи экспортера.

Аналитики указывают, что рекордно высокие цены на уголь, с одной стороны, и политика Пекина по сокращению выбросов СО2, которая обернулась сокращением выработки электроэнергии на угольных станциях, с другой стороны, приводят к массовым отключениям электроэнергии в некоторых провинциях Китая. Как сообщает Bloomberg, энергокризис затронул промышленные предприятия и домохозяйства как минимум в 17 провинциях КНР, на которые приходится 66% ВВП страны.

Москва, Пекин, Наталья Петрова

Москва, Пекин. Другие новости 29.09.21

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