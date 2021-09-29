Китай накрыл энергокризис: Пекин просит резко увеличить поставки электроэнергии из России

Китай обратился с просьбой к «Интер РАО» существенно увеличить экспорт электроэнергии из-за ее дефицита в северных провинциях. Сейчас российская компания изучает возможность наращивания поставок электроэнергии в КНР. Об этом говорится в сообщении «Интер РАО».
В энергокомпании отметили, что завершают обсуждение технической возможности существенного роста экспорта – «объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса», передает РИА «Новости».
В «Интер РАО» уточнили, что рост поставок электроэнергии в Китай ведет за собой снижение цен для промышленности на Дальнем Востоке из-за особенностей регулирования маржи экспортера.
Аналитики указывают, что рекордно высокие цены на уголь, с одной стороны, и политика Пекина по сокращению выбросов СО2, которая обернулась сокращением выработки электроэнергии на угольных станциях, с другой стороны, приводят к массовым отключениям электроэнергии в некоторых провинциях Китая. Как сообщает Bloomberg, энергокризис затронул промышленные предприятия и домохозяйства как минимум в 17 провинциях КНР, на которые приходится 66% ВВП страны.
Москва, Пекин, Наталья Петрова
Москва, Пекин. Другие новости 29.09.21
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