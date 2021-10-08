Минэконом РФ ожидает снижение непродовольственной инфляции в следующем году

Министерство экономики РФ прогнозирует снижение непродовольственной инфляции в 2022 году. По мнению экспертов, текущее ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса (почти на 10% в апреле 2021 к июню 2020-го года) в начале года, а также общемировыми трендами – перебоями глобальных цепочек поставок в связи с пандемией, ростом цен на транспортировку товаров и глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, а также удорожанием промышленных металлов.

Вместе с тем, влияние данных факторов носит временный характер, обусловленный карантинными ограничениями в странах-поставщиках непродовольственных товаров в Россию, что нарушило баланс спроса и предложения на рынке. Так, в сентябре наблюдалась замедление роста цен в сегменте непродовольственных товаров (снижение с 0,8% до 0,6% в сентябре по отношению к августу).

Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции к снижению непродовольственной инфляции. В ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле, – с учетом отложенного характера воздействия денежно-кредитной политики.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.10.21

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