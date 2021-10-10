В России может резко подорожать парфюм

В России может резко подорожать импортный парфюм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», розничные цены на духи, туалетную воду и декоративную косметику могут вырасти более чем в 1,5 раза. Это произойдет, если правительство РФ решит повысить пошлины на ввоз этих товаров из ЕС в ответ на ограничение поставок российской стали – такой вариант рассматривается в числе прочих.

Сейчас ввозная пошлина на духи и туалетную воду составляет 6,5%. Но поднять этот показатель могут до любых значений: вплоть до того, что ввозить товар в страну не будет смысла.

Запретительные пошлины могут ввести так же на вино и пиво.

«Этот шаг соответствует нормам и правилам ВТО. Нужно отметить, что повышение пошлин направлено, в первую очередь, против Европейских стран, для которых алкогольная продукция и парфюмерия являются одними из основных статей экспорта, – цитирует агентство «Прайм» доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Марию Долгову. – Если говорить о роли этих товаров для отечественных потребителей, то это не социально значимые товары, но пользующиеся высоким спросом».

Импортная пошлина на вино сейчас составляет 12,5%, на пиво безалкогольное 0,1 евро/литр, на пиво солодовое 0,018 евро/литр. Если ставки пошлины увеличат до 25%, то стоимость вина уже на стадии уплаты таможенных сборов вырастет на 11%, при увеличении пошлины до 30% – на 15% и более.

Для потребителя рост будет более ощутимый, так как ему придется оплатить еще издержки оптовых посредников и розничную надбавку. При этом покупатели парфюма пострадают больше, чем потребители алкоголя:

«Если любители европейского вина в крайнем случае могут перейти на вина из Латинской Америки или из Грузии, а доля импортного пива на отечественном рынке незначительна, то по парфюмерии альтернатива европейским товарам очень ограничена», – отметила Долгова.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.10.21

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