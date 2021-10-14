Германия не считает Россию виновной в росте цен на газ в Европе

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что сомневается в обоснованности обвинений в адрес России и «Газпрома», якобы спровоцировавших рост цен на газ в Европе для того, чтобы Берлин и Еврокомиссия ускорили сертификацию «Северного потока-2».

«Я считаю, что это не соответствует действительности. Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа в Азии, и энергоносителей в целом. Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России. Этот рост цен скорее показывает, что энергетический переход – это более комплексная и сложная задача, чем мы себе представляли», – сказал Хармс в интервью РБК.



В свою очередь глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обратил внимание, что по его информации Россия выполняет свои контрактные обязательства перед Германией.

«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», – сказал Эрнст РБК.

Однако, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 14 октября, в своем еженедельном блоге обвинил Россию в том, что она не осуществляет дополнительные поставки газа в ЕС сверх контрактных обязательств, что приводит к росту цен на газ:

«Россия соблюдает договорные обязательства по поставкам газа, но не направляет дополнительные газовые поставки Европе, как могла бы, тем самым способствуя росту цен».

Следует отметить, что вице-премьер России Александр Новак на Российской энергетической неделе сообщил, что европейские страны не обращались к России с просьбой увеличить поставки газа.

«Официально в Министерство энергетики или правительство никто не обращался. Россия, в частности «Газпром» как единственный экспортер, полностью исполняет свои обязательства по всем контрактам. Если кому-то нужно, «Газпром» рассмотрит возможности поставок, исходя из своих производственных мощностей, которые у них есть», – заявил российский вице-премьер.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 14.10.21

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