«Никто людям не заплатит за сидение дома»: в Татарстане выступили против введения нерабочих дней

В регионах России звучат возмущения со стороны целых отраслей экономики по поводу планируемого введения нерабочих дней из-за роста заболеваемости коронавирусом. В частности, против этой меры выступил машиностроительный кластер Татарстана. Машиностроители заявили, что подготовят официальное обращение к властям в случае объявления нерабочих дней. Об этом сообщил председатель правления машиностроительного кластера республики Сергей Майоров.

«Мы крайне против локдауна. Нельзя останавливать экономику. Надо ходить на работу, есть вакцинированные», – цитирует Майорова ТАСС.

По его мнению, локдаун принесет вред для экономики. «Люди не будут работать, не будут получать доходы. Они же за свой счет будут сидеть дома, никто же им за это не заплатит. Предприятиям не заплатят за произведенную продукцию, потому что ее никто не произведет», – подчеркнул промышленник. «Страна от этого потеряет свой валовой продукт», – заключил он.

Майоров также отметил, предприятия Татарстана производят продукцию на 2,5 трлн рублей в год. «Поделить их на количество рабочих дней – вот получается, сколько мы в день производим продукции и сколько мы потеряем», – отметил он.

По его словам, машиностроители республики готовы подготовить официальное обращение, если такие меры в итоге будут приняты.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с напряженной эпидемиологической ситуацией – с 23 октября. Эту идею поддержал премьер Михаил Мишустин. Инициатива сегодня обсуждается на совещании президента РФ с кабмином.

Добавим, что 60% работодателей не поддерживают предложение Голиковой. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса поиска работы SuperJob, пишет Forbes. Одобряет инициативу лишь 17% работодателей. Респонденты называют в качестве главной причиной неодобрения предложения отсутствие гарантированных выплат от государства, которые позволили бы покрывать заработную плату. В опросе приняли участие 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб российских компаний.

Казань, Наталья Петрова

Казань. Другие новости 20.10.21

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