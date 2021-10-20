Свердловская область оказалась среди регионов-лидеров по росту оборотов малого бизнеса

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту оборотов малого бизнеса, – сообщил РБК в среду, 20 октября.
Как следует из исследования облачного сервиса «МойСклад», лидерами по росту оборотов у малого бизнеса стали Ставропольский и Алтайский край, а также Нижегородская область. В исследовании оценивался период с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года.
По оценкам экспертов, в Ставропольском крае обороты предприятий малого бизнеса увеличились на 76,9%, в Алтайском крае они выросли на 49,3%, а в Нижегородской области – на 40,8%.
Рост оборотов также зафиксировали в следующих регионах:
Республика Башкортостан – 40,4%;
Свердловская область – 35,2%;
Краснодарский край – 29,9%;
Хабаровский край – 24%;
Калининградская область – 22,4%;
Челябинская область – 20,4%;
Ленинградская область – 17,8%.
Средняя выручка предприятий малого бизнеса в сентябре 2021 года выросла на 9,6% по сравнению с февралем-2020. Обороты небольших торговых компаний за год с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го увеличились на 3,5%.
В качестве возможных причин роста эксперты назвали покупки в предприятиях малого бизнеса из-за развития внутреннего туризма, сокращение общего количества открытых магазинов в кризис и рост оборотов у оставшихся, меры господдержки малого бизнеса. Закрытие границ также способствовало росту трат внутри страны.
Ограничения на посещение торговых центров, закрытие предприятий рынка развлекательных услуг и риск заражения при скоплении большого количества людей, которые переориентировали внимание потребителей на небольшие розничные магазины также могли сыграть роль в росте оборотов малого бизнеса.
В Москве и Санкт-Петербурге показатели оборотов малого розничного бизнеса составили 3,9 и 4,9% соответственно. Аналитики объясняют это более длительными ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Поток приезжих в эти города уменьшился, так как дистанционная работа позволила многим вернуться в родные города или не выезжать из области, что сократило городской трафик. При этом в Москве, как и в Санкт-Петербурге, потребители предпочитают крупные магазины маленьким розничным точкам, – сообщает РБК.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 20.10.21
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