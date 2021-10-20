Свердловская область оказалась среди регионов-лидеров по росту оборотов малого бизнеса

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту оборотов малого бизнеса, – сообщил РБК в среду, 20 октября.

Как следует из исследования облачного сервиса «МойСклад», лидерами по росту оборотов у малого бизнеса стали Ставропольский и Алтайский край, а также Нижегородская область. В исследовании оценивался период с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года.



По оценкам экспертов, в Ставропольском крае обороты предприятий малого бизнеса увеличились на 76,9%, в Алтайском крае они выросли на 49,3%, а в Нижегородской области – на 40,8%.

Рост оборотов также зафиксировали в следующих регионах:



Республика Башкортостан – 40,4%;

Свердловская область – 35,2%;

Краснодарский край – 29,9%;

Хабаровский край – 24%;

Калининградская область – 22,4%;

Челябинская область – 20,4%;

Ленинградская область – 17,8%.



Средняя выручка предприятий малого бизнеса в сентябре 2021 года выросла на 9,6% по сравнению с февралем-2020. Обороты небольших торговых компаний за год с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го увеличились на 3,5%.



В качестве возможных причин роста эксперты назвали покупки в предприятиях малого бизнеса из-за развития внутреннего туризма, сокращение общего количества открытых магазинов в кризис и рост оборотов у оставшихся, меры господдержки малого бизнеса. Закрытие границ также способствовало росту трат внутри страны.



Ограничения на посещение торговых центров, закрытие предприятий рынка развлекательных услуг и риск заражения при скоплении большого количества людей, которые переориентировали внимание потребителей на небольшие розничные магазины также могли сыграть роль в росте оборотов малого бизнеса.



В Москве и Санкт-Петербурге показатели оборотов малого розничного бизнеса составили 3,9 и 4,9% соответственно. Аналитики объясняют это более длительными ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Поток приезжих в эти города уменьшился, так как дистанционная работа позволила многим вернуться в родные города или не выезжать из области, что сократило городской трафик. При этом в Москве, как и в Санкт-Петербурге, потребители предпочитают крупные магазины маленьким розничным точкам, – сообщает РБК.





Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.10.21

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