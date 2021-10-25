США не помогут Европе снизить цены на газ

Старший советник госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин на онлайн-брифинге для иностранных журналистов заявил, что власти США мало что могут сделать для помощи европейским странам в снижении стоимости цен на газ, Вашингтон не может приказывать компаниям, кому поставлять энергоноситель.

Как передает ТАСС, г-н Хокстин, отвечая на вопрос, могут ли США содействовать преодолению энергетического кризиса в Европе путем поставок СПГ, заявил следующее: «Думаю, США направляют значительные объемы сжиженного природного газа на рынок. Американское правительство не дает указаний нашим компаниям, кому продавать».

Он добавил, что «с этой точки зрения правительство США многое еще может сделать, что еще не сделано. США уже являются значимым, одним из крупнейших экспортеров на мировые рынки и сохраняют довольно значимую долю мирового рынка».

Ранее сообщалось, что Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире.

Со своей стороны канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 25.10.21

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