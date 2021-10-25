Впервые Молдавия подписала контракт на поставку газа не с Газпромом

Пресс-служба правительства Молдавии сообщила в понедельник, 25 октября, что республика заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG.

В сообщении, опубликованном на сайте кабмина Молдавии, говорится: «Сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG».

Ранее СМИ сообщали о сделке молдавской компании Energocom с украинским «Нафтогазом» на поставку до 700 миллионов кубометров газа.

«Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника. Такое решение приняли, чтобы оценить возможность импорта от других поставщиков, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа. Это никак не отразится на тарифе для потребителей», – отметили в молдавском кабмине.

На прошлой неделе парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации в энергетике. Еще в начале октября «Молдовагаз» сообщил, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвал экономить топливо.

На прошлой неделе состоялся очередной раунд переговоров. По словам источника РИА Новости, «Газпром» предложил справедливую цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме порядка 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.

Кишинев, Иван Бабурин

Кишинев. Другие новости 25.10.21

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