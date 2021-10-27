На фоне поручения Путина «Газпрому» заполнить хранилища в ЕС упали цены на газ

На биржевых торгах вечером 27 октября стоимость газа упала на 3% – до 1015 долларов за тысячу кубометров, – сообщает Российская газета со ссылкой на данные биржи ICE.

По сравнению с 26 октября стоимость газа на хабе TTF опустилась на 4,4%.

Снижение цены произошло на фоне поручения президента России «Газпрому» начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах после заполнения российских ПХГ. На что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности компании приступить к наполнению ПХГ Европы после 8 ноября.

Стоимость газа в Европе росла с весны этого года, в начале октября она достигла максимума – 1937 долларов за тысячу кубометров на фоне превышения спроса над предложением, низкой наполненности ПХГ и аналогично высоким спросом на сжиженный газ в Азии.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 27.10.21

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