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Четверг, 28 октября 2021, 00:59 мск

Новости Экономика

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Во Франции могут резко подорожать багеты

фото pixabay

Во Франции вызывает беспокойство рост цен на пшеницу. Французы опасаются возможного повышения цен на багеты, которые считаются одним из индикаторов состояния национальной экономики, – сообщает Associated Press.

Президент Французской конфедерации булочных и кондитерских Доминик Анракт говорит, что многие булочные по всей стране уже предупреждают посетителей, что багет при средней стоимости в один евро может подорожать на 4-6 евроцентов.

«Может казаться, что это немного, но это огромное повышение. За последние 20 лет цена багета повысилась всего на чуть более 20 центов. Багет – это наш символ, барометр нашей экономики. Его цена не может быть выше 1 евро», – поясняет Доминик Анракт.

Г-н Доминик Анракт говорит, что на фоне плохого урожая в России мировые цены на пшеницу с сентября увеличились на 30%. Еще одним фактором является рост цен на энергоносители, которые делают более дорогостоящей работу печей.

Производство багетов является настолько существенным бизнесом во Франции, что, по словам экспертов в отрасли, булочные по всей стране готовы отказаться от производства других хлебобулочных изделий, чтобы ограничить рост стоимости багета.

Рост цен на энергоносители затрагивает сферу пищевой промышленности не только во Франции, но и в Италии. Как ожидается, в этой стране он приведет к увеличению стоимости сушки зерна, что, в свою очередь, может спровоцировать рост цен на хлеб и пасту в супермаркетах, – сообщает Интерфакс.

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