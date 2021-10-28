«Газпром» изучает просьбу Польши о снижении цены на газ

В компании «Газпром экспорт» рассказали, что получили письмо польской стороны с просьбой о снижении цены на газ по контракту и в настоящее время изучают его, – сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа. Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG импортирует около 10 млрд. кубометров газа из России по так называемому Ямальскому контракту с «Газпромом». Срок действия договора истекает в конце 2022 года. Следует отметить, что ранее польская компания заявляла, что не намерена его продлевать.

Как сообщает Лента.ру, директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин предположил, что «Газпром» может пойти на уступки в том случае, если Варшава прекратит вставлять палки в колеса в процесс запуска «Северного потока-2».

В свою очередь, эксперт в области энергетики, главный редактор польского портала BiznesAlert Войцех Якубик в беседе с РИА Новости сообщил следующее: «Письмо польского концерна PGNiG в адрес «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ может быть продиктовано желанием пересмотреть формулу в контракте, чтобы стоимость поставок не была настолько приближена к спотовым ценам. Однако это обращение может оказаться и просто открытием «окна переговоров» без конкретных последствий».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 28.10.21

«Система настроена на поддержку богатых…» В Госдуме проект бюджета Пенсионного фонда России раскритиковали даже «единороссы», но проголосовали за. / Для решения проблемы голода в мире хватило бы двух процентов состояния Маска. / Золотовалютные резервы России обновили рекорд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»