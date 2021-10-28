«Газпром» готов обеспечить треть мирового прироста потребления газа

На официальном сайте ПАО сообщает, что в 2021 году компания нарастила добычу газа на фоне высокого спроса на топливо. За девять с половиной месяцев она выросла на 16,6% (56,7 млрд. куб. м) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, – сообщает РБК.

«За счет увеличения объемов добычи газа «Газпромом» в 2021 году может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире», – сообщили в ДИП газового гиганта.

По предварительным подсчетам, в этом году потребление вырастет на 150 млрд. куб. м и составит 4,2 трлн. куб. м. Как отметили в компании, самый большой рост спроса на газ фиксируется на ключевых рынках «Газпрома» – в России, Китае и европейских странах.



Как сообщает РИА Новости, выступая в четверг, 28 октября, на сессии Евразийского экономического форума председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил: «Газпром» обеспечивал всегда и обеспечивает сейчас, сегодня, все свои долгосрочные контракты. Более того, уже в этом году «Газпром» поставил в Европу дополнительно 11 миллиардов кубических метров газа».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 28.10.21

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