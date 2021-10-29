Молдавия договорилась с «Газпромом» о поставках газа

Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет, – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства инфраструктуры республики.
Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекает в понедельник, 1 ноября. Согласно достигнутым договоренностям, «Газпром» начнет поставки газа в Молдавию по новому контракту с понедельника.
Сообщается также, что Кишинев договорился с «Газпромом» провести аудит долга «Молдовагаза».
Мининфраструктуры республики сообщает, в том числе, что Молдавия и «Газпром» согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга.
В свою очередь, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сказала, что если не удастся договориться с «Газпромом» по цене, ее страна рассчитывает на помощь Евросоюза.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 29.10.21
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