К середине 2022 года цены на нефть могут вырасти до 120 долларов

Цены на нефть марки Brent могут вырасти до $120 за баррель уже к концу июня 2022 года, – считают аналитики Bank of America. Ралли будет вызвано ростом спроса на бензин и авиатопливо. Об этом пишет сайт РБК.



Как сообщает Bloomberg, аналитики Bank of America полагают, что повышенный спрос на бензин в сочетании с ограниченными мощностями по переработке может ускорить рост цен на сырье в 2022 году и ожидают, что к концу июня 2022 года цена нефти марки Brent вырастет до $120 за баррель.



По мнению эксперта Bank of America по товарным рынкам Франсиско Бланша, глобальный энергетический кризис привел к резкому скачку цен на газ и уголь во всем мире, что способствовало ускоренному восстановлению нефтяных фьючерсов.

Так, в середине октября цена нефти марки Brent поднялась выше $86 за баррель впервые за три года, а в конце месяца цена на нефть WTI превысила $85 за баррель. По состоянию на 21:40 мск 1 ноября январский фьючерс на Brent торгуется по $84,66 за баррель, WTI с поставкой в декабре – по $83,95.



В феврале 2021 года, эксперты JPMorgan говорили, что ожидают пятый за 100 лет суперцикл роста сырьевых рынков. Тогда аналитики банка прогнозировали рост цен на нефть Brent до $68 за баррель к четвертому кварталу 2021 года.



РБК также сообщает, что Международное энергетическое агентство со своей стороны допускает, падение цены на нефть до $36 за баррель к 2030 году. В докладе агентства этот сценарий рассматривается как самый радикальный, при котором мировой энергетический сектор сократит выбросы углеводородов до нуля к 2050 году. Спрос на нефть при этом сценарии достигнет пика к 2025 году.

Москва, Иван Бабурин

