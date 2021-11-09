Китай в 2,5 раза опередил США по количеству патентных заявок

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) сообщила, что ими за 2020 год было получено 1,5 млн. патентных заявок из КНР, что в 2,5 раза больше, поданных США, – сообщает Синьхуа.

«Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году наблюдалось увеличение числа международных патентных заявок после их первого за десятилетие снижения в 2019 году», – сообщается в докладе ВОИС 2021 года «Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности».

В 2020 году самые высокие темпы роста числа действующих патентов были зафиксированы в Китае, опередившем по данному показателю Германию, США и Республику Корея.

В докладе ВОИС говорится, что согласно оценкам, в 2020 году в мире было подано 13,4 млн. заявок на регистрацию товарных знаков с охватом 17,2 млн. классов товаров и услуг.

Первое место по числу указанных классов занимает Китай – около 9,3 млн., затем идут США, Иран, Европейский союз и Индия.

Китай также лидирует по числу заявок на регистрацию образцов промышленного дизайна, за ним следуют ЕС, РК, США и Турция.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 09.11.21

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