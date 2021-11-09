«Росатом» избавится от своих американских урановых активов

«Росатом» принял решение продать свое американское урановое дочернее предприятие за 130 млн. долларов, из них 112 млн. долларов в денежном эквиваленте и еще 19 млн. – облигационные займы.

Как передает ТАСС, продажа «Росатомом» акций своей дочерней компании проводится в рамках стратегии по оптимизации портфеля уранодобывающих активов, направленной на увеличение экономической эффективности.

Покупателем выступила американская компания Uranium Energy Corp. В результате сделки она может стать крупнейшим производителем урана в США. Uranium Energy Corp выкупит 12 урановых рудников в штате Вайоминг.

Отмечается, что момент продажи «Росатомом» акций Uranium One Americas, Inc. максимально благоприятен для российской стороны. Этот сегмент рынка сейчас на подъеме. В то время как владение американскими активами уже не играет столь серьезной роли в лоббировании продаж урановых продуктов

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.11.21

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