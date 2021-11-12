По итогам 2021 года рост ВВП России составит 4,7%

Экономика России вернулась на допандемийный уровень по росту ВВП. Рост российского ВВП по итогам 2021 года составит 4,7%, заявил в пятницу, 12 ноября, Владимир Путин, – сообщает ТАСС.

Президент России, выступая на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отметил, что «мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%».

«Последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%, причем для экономик АТЭС этот показатель будет еще выше – в среднем 6,4%», – сказал глава российский лидер, согласившись с мнением директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, что экономика постепенно выходит из кризиса.

Также Владимир Путин поблагодарил коллег из Новой Зеландии, председательствующей в АТЭС, за работу в нелегких условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что своевременной и полезной была идея организовать в июле внеочередной саммит АТЭС, посвященный именно борьбе с коронавирусом.

«Логично, что наша сегодняшняя дискуссия сосредоточена на вопросах социально-экономического восстановления и преодоления пандемии в целях обеспечения устойчивого и долгосрочного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – резюмировал президент России.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 12.11.21

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