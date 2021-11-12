В России месячный прирост цен достиг максимума с апреля 2015 года

Банк России опубликовал материалы, согласно которым, в октябре месячный прирост цен в России составил 1,1%, что является максимумом с апреля 2015 года.

«Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) возрос на 0,2 п. п., до 1,1% – максимума с апреля 2015 г., в частности, на продовольствие на 0,3 п. п., до 1,9% (месяц к месяцу) – максимума с марта 2015 г.», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 12.11.21

По итогам 2021 года рост ВВП России составит 4,7%. / Смольному оказался невыгоден конфликт с картелями рынка школьного питания. / В Минэнерго Украины заявили об энергетической войне с Россией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»