Автомобили General Motors будут выпускаться без вентиляции и подогрева сидений

В связи с дефицитом микрочипов концерн General Motors временно будет продавать автомобили без систем подогрева сидений и вентиляции, – сообщает Automotive News.

В США некоторые модели автомобилей, выпускаемые концерном General Motors с понедельника, 15 ноября, будут оснащаться подогревом и вентиляцией кресел только в топовых комплектациях. Кроме того, часть линейки лишится опции подогрева рулевого колеса. В качестве компенсации покупателям будет предложена скидка в размере до $500. В General Motors также изучают возможность дооснащения автомобилей в будущем.

Дефицит комплектующих затронет множество популярных моделей кроссоверов и пикапов, таких как: Chevrolet Blazer, Colorado, Equinox, Silverado, Traverse, Tahoe, Suburban и Yukon, а также GMC Canyon, Terrain, Acadia и Sierra.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 15.11.21

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