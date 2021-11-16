Сербия попросит у России 30 миллиардов кубов газа

О ежегодных поставках 3 миллиардов кубометров газа сроком на 10 лет планирует просить у Владимира Путина президент Сербии Александр Вучич.

Как сообщает РИА Новости, Вучич заявил во вторник, 16 ноября, что 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с президентом России. По словам сербского лидера, с руководством РФ ему предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, контракт истекает в конце года.

«Мы сейчас будем просить президента Путина, чтобы нам одобрил поставки на 10 лет по 3 миллиарда кубометров в год», – заявил Вучич. Также он добавил, что Сербии будет необходимо увеличить ПХГ Банатски-Двор еще на 250 миллионов кубометров.

На сегодняшний день Россия – фактически единственный поставщик природного газа в Сербию.

Белград, Иван Бабурин

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