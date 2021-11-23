Байден распечатал стратегический нефтяной резерв США

Пресс-служба Белого дома сообщила во вторник 23 ноября, что с целью снижения цен и смягчения последствий энергетического кризиса президент США Джо Байден распорядился задействовать стратегический нефтяной резерв страны.

Байден объявил, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением. При этом, в Белом доме также добавили, что появляется все больше свидетельств того, что снижение цен на нефть не приводит к удешевлению бензина. На прошлой неделе президент США попросил Федеральную торговую комиссию изучить, что происходит на нефтегазовых рынках.

В результате дипломатических усилий США другие государства сделают то же самое со своими запасами. Это Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Великобритания. В результате за последние несколько недель, когда стали известны отчеты об этой дипломатической работе, цены на нефть уже упали почти на 10%.

Согласно сообщениям Белого дома, министерство энергетики США предоставит доступ к 50 миллионам баррелей из стратегического нефтяного резерва двумя способами.

Во-первых, в течение следующих нескольких месяцев будет произведен обмен на 32 миллиона баррелей, в результате чего будет получена нефть, которая в конечном итоге вернется в стратегический нефтяной резерв в предстоящие годы.

Во-вторых, 18 миллионов баррелей ускорят в следующие несколько месяцев продажи нефти, которые ранее санкционировал Конгресс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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