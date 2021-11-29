В Германии инфляция достигла максимума за последние почти 30 лет

Федеральное статистическое управление Германии на основе предварительных данных, согласованных с методологией расчета Европейского союза, объявило в понедельник, 29 ноября, что годовая инфляция потребительских цен в ФРГ ускорилась до шести процентов в ноябре, достигнув пика с 1992 года, – сообщает чешское издание novinky.cz.

В свою очередь, издание finversia.ru сообщает, что потребительские цены, приведенные в соответствие с данными по инфляции в других странах Европейского Союза, выросли на 6,0% в годовом исчислении после роста на 4,6% в октябре.

Национальный индекс потребительских цен (ИПЦ, CPI) вырос на 5,2% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем с июня 1992 года.

Ранее в понедельник, 29 ноября, член правления ЕЦБ Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) сообщила телеканалу ZDF, что центральный банк считает – инфляция достигла пика в ноябре, а это означает, что было бы преждевременно повышать ставки, поскольку в следующем году рост цен, вероятно, постепенно замедлится.

Ожидается, что предварительные данные по инфляции в еврозоне, которые выйдут во вторник, вырастут до 4,5% в ноябре с 4,1% в предыдущем месяце. При этом, целевой показатель инфляции ЕЦБ составляет 2%.

Недавний всплеск инфляции вызван сочетанием нескольких факторов, включая эффект низкой базы, более высокие цены на энергоносители, временную ставку НДС в связи с пандемией в предыдущем году и нехватку ресурсов в процессе восстановления.

«Если бы не вторичные эффекты, целевой показатель ЕЦБ в 2% должен был быть достигнут к середине 2022 года. Но ЕЦБ спокойно отреагирует на последние данные», – сказал аналитик VP Bank Томас Гицель (Thomas Gitzel).

Экономист Commerzbank Йорг Кремер (Joerg Kraemer) назвал свежие данные по инфляции тревожным знаком относительно того, что потребительские цены с поправкой на сезонные колебания выросли за месяц необычно сильно.

«ЕЦБ должен перестать давить на газ, прекратить покупку облигаций и положить конец политике отрицательных процентных ставок», – считает Кремер.

Берлин, Иван Бабурин

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